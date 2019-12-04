Названы 8 признаков отчаявшихся женщин, вызывающих раздражение у окружающих





Первый признак – «Я абсолютно свободна». Когда женщина всегда готова на встречу, то это говорит об отсутствии собственной жизни, целей и приоритетов. Такие качества не нравятся большинству партнеров. Также важно не стараться сделать интересы мужчины собственными. У каждого человека должна быть своя жизнь. Кроме того, эксперты советуют женщинам никогда не произносить фразу «Я люблю тебя» первыми, так как это может напугать партнеров.Еще один признак отчаявшейся женщины – постоянные уточнения, даже в обыденных вещах. Такая практика надоедает любому человеку. Одна из самых опасных черт – это планирование семьи и детей после пары свиданий. Такой подход отпугнет совершенно любого человека. Также не стоит приводить в примеры своих родителей, бабушек, дедушек и знакомых. Паре необходимо думать самостоятельно.Следующий признак отчаявшейся женщины, отмечают эксперты, заключается в проявлении излишней инициативы. Не стоит стараться заполнить жизнь мужчины своим вниманием. И последний указанный вариант – контроль за социальными сетями и постоянные звонки на телефон. Каждому человеку нужно личное пространство.