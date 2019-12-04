Участник "Дома-2" Никита Рудаков заявил, что его на проекте держат против воли





После ухода с проекта "Дом-2" экс-участница Алина Галимова рассказала о предательстве Никиты Рудакова. По словам девушки, они договорились, что молодой человек уйдет вслед за ней и они будут строить свои отношения за Периметром, однако проектант просто проигнорировал свои обещания, при этом неделю общался с девушкой, а затем и вовсе остался на проекте "Дом-2".Теперь же Никита Рудаков заявил, что его на "Доме-2" удерживают против воли, скорее всего, имея ввиду то, что Влад Кадони и другие телеведущие опекают его, как никого из проектантов. К примеру, они они яро уговаривают молодого человека остаться, якобы у него на реалити-шоу больше перспектив, чем за его рамками. Тем не менее, Никита Рудаков, судя по всему, и сам не сильно хочет уходить, ведь мог сделать это и раньше.