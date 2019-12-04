Денис Клявер считает свою дочь от Евы Польны очень талантливой





У вокалиста Дениса Клявера растет 14-летняя дочка Эвелин, родившаяся в отношениях с Евой Польной. Также у певца есть 18-летний сын Тимофей и 6-летний Даниэль. Хоть и разница между мальчиками большая, они хорошо ладят, но с сестрой встречаются нечасто. Артист сообщил, что очень гордится своими детьми.Старший сын Дениса Клявера планирует идти в армию, он уже получил аттестат, но принял решение подождать с университетом. Сам же вокалист очень хочет, чтобы наследник после возвращения из армии, стал актером, так как он очень хорошо смотрится в кадре.Также музыкант упомянул и о дочке Эвелин, которую считает творческой личностью. Девочка пробует себя в разных культурных сферах, и Клявер надеется, что она сможет добиться успехов в жизни.