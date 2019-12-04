Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров: "Алене Савкиной нужно лечить голову"
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров заявил, что Алене Савкиной вместо того, чтобы искать новых мужчин, нужно сначала "полечить голову". По мнению саратовского шансонье, девушка в отношениях с ним вела себя неадекватно.
Илья Яббаров снова недоволен девушками на проекте "Дом-2". Саратовский шансонье то и дело ссорится со своей избранницей Анастасией Голд, а масла в огонь подливает и бывшая пассия мужчины Алена Рапунцель. Не так давно молодая мамочка призналась, что она влюблена и уже начала общаться с экс-проектантом Кириллом Кондратьевым. Мужчина даже пришел на собрание, но прямо на Лобном месте настолько унизил Илью Яббарова, что он просто покинул свое место и ушел, видимо, чтобы не наговорить лишнего.
Позже Илья Яббаров побеседовал с Дмитрием Дмитренко, заявив, что Рапунцель-младшей нужно сначала голову полечить, ведь мужчин, по его словам, молодая мамочка выбирает, мягко говоря, неадекватных. С саратовским шансонье сложно не согласиться, отметили поклонники, ведь именно с ним Алена Савкина начала отношения, только придя на проект "Дом-2".
Илья Яббаров снова недоволен девушками на проекте "Дом-2". Саратовский шансонье то и дело ссорится со своей избранницей Анастасией Голд, а масла в огонь подливает и бывшая пассия мужчины Алена Рапунцель. Не так давно молодая мамочка призналась, что она влюблена и уже начала общаться с экс-проектантом Кириллом Кондратьевым. Мужчина даже пришел на собрание, но прямо на Лобном месте настолько унизил Илью Яббарова, что он просто покинул свое место и ушел, видимо, чтобы не наговорить лишнего.
Позже Илья Яббаров побеседовал с Дмитрием Дмитренко, заявив, что Рапунцель-младшей нужно сначала голову полечить, ведь мужчин, по его словам, молодая мамочка выбирает, мягко говоря, неадекватных. С саратовским шансонье сложно не согласиться, отметили поклонники, ведь именно с ним Алена Савкина начала отношения, только придя на проект "Дом-2".