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«Умные» гаджеты не помогают людям, а лишают их полноценного сна

Ученые провели исследование и установили, что «умные» гаджеты, призванные помогать людям в достижении полноценного сна, на самом деле делают хуже. Часы или трекеры не помогают человеку, а лишают его нормального отдыха.
«Умные» гаджеты не помогают людям, а лишают их полноценного сна

Главной причиной, отмечают специалисты, является то, что люди перестают доверять своим собственным ощущениям, а делают выводы и планируют дальнейшие действия на данных, полученных гаджетами. Основной проблемой «умных» устройств в вопросе сна – это их неточность и грубость оценки. Во время полноценных исследований специалисты помещают на человека множество датчиков, и только благодаря им могут получать точную картину состояния организма во время отдыха.

«Умные» гаджеты при этом измеряют лишь 2 параметра: пульс и движение человека во сне. Их недостаточно для того, чтобы сделать точный вывод относительно качества отдыха человека. Также бессонница может усугубиться из-за постоянных мыслей о том, как улучшить свой сон или как устройство реагирует на текущую ситуацию.

Специалисты и сомнологи советуют людям доверять собственным ощущениям после сна, а также соблюдать простые правила. Ложиться спать и вставать нужно в одно время, даже в выходные дни. Отдыхать стоит в прохладном (18-20 градусов) и темном помещении. Можно использовать маску для глаз и беруши. Также нужно избегать алкоголя и кофеина вечером. И последнее – не пользоваться гаджетами за 2 часа до сна.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:44

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