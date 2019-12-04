«Умные» гаджеты не помогают людям, а лишают их полноценного сна





Главной причиной, отмечают специалисты, является то, что люди перестают доверять своим собственным ощущениям, а делают выводы и планируют дальнейшие действия на данных, полученных гаджетами. Основной проблемой «умных» устройств в вопросе сна – это их неточность и грубость оценки. Во время полноценных исследований специалисты помещают на человека множество датчиков, и только благодаря им могут получать точную картину состояния организма во время отдыха.«Умные» гаджеты при этом измеряют лишь 2 параметра: пульс и движение человека во сне. Их недостаточно для того, чтобы сделать точный вывод относительно качества отдыха человека. Также бессонница может усугубиться из-за постоянных мыслей о том, как улучшить свой сон или как устройство реагирует на текущую ситуацию.Специалисты и сомнологи советуют людям доверять собственным ощущениям после сна, а также соблюдать простые правила. Ложиться спать и вставать нужно в одно время, даже в выходные дни. Отдыхать стоит в прохладном (18-20 градусов) и темном помещении. Можно использовать маску для глаз и беруши. Также нужно избегать алкоголя и кофеина вечером. И последнее – не пользоваться гаджетами за 2 часа до сна.