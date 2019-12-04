Диетологи назвали виды рыбы, способные негативно повлиять на здоровье человека
Диетологи назвали виды рыбы, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. Некоторые морепродукты становятся своеобразными “губками”, которые впитывают токсины.
Пангасиус можно свободно приобрести в магазине, однако немногие знают, что эта рыба обитает в одной из самых грязных рек мира Меконг. Несмотря на большое количество вредных веществ в воде, эта рыба чувствует себя прекрасно, впитывая в себя токсины бытовых отходов и стоков. Эксперты отмечают, что при разведении пангасиус часто подвергается стимулированию роста активными добавками и гормонами.
Золотой окунь или кафельник накапливает в себе ртуть, что является опасным для здоровья человека при употреблении этой рыбы в пищу. Некоторые части акулы считают деликатесом, однако немногие знают, мясо этого морского жителя тоже содержит в себе ртуть. Он является не разборчивым в пище, что сказывается на качестве его филе. Голубой тунец тоже опасен из-за накопленной в мясе ртути, но при этом данная рыба обладает изысканным вкусом. Эксперты советуют ограничить ее употребление до одного раза в месяц или вовсе отказаться.
Красный снеппер обитает в тропических водах, поэтому в странах Европы, а также в России его считают деликатесом. Однако эта рыба не является особенно полезной и может нарушить работу печени.
Пангасиус можно свободно приобрести в магазине, однако немногие знают, что эта рыба обитает в одной из самых грязных рек мира Меконг. Несмотря на большое количество вредных веществ в воде, эта рыба чувствует себя прекрасно, впитывая в себя токсины бытовых отходов и стоков. Эксперты отмечают, что при разведении пангасиус часто подвергается стимулированию роста активными добавками и гормонами.
Золотой окунь или кафельник накапливает в себе ртуть, что является опасным для здоровья человека при употреблении этой рыбы в пищу. Некоторые части акулы считают деликатесом, однако немногие знают, мясо этого морского жителя тоже содержит в себе ртуть. Он является не разборчивым в пище, что сказывается на качестве его филе. Голубой тунец тоже опасен из-за накопленной в мясе ртути, но при этом данная рыба обладает изысканным вкусом. Эксперты советуют ограничить ее употребление до одного раза в месяц или вовсе отказаться.
Красный снеппер обитает в тропических водах, поэтому в странах Европы, а также в России его считают деликатесом. Однако эта рыба не является особенно полезной и может нарушить работу печени.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:02