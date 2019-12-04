Диетологи назвали виды рыбы, способные негативно повлиять на здоровье человека





Пангасиус можно свободно приобрести в магазине, однако немногие знают, что эта рыба обитает в одной из самых грязных рек мира Меконг. Несмотря на большое количество вредных веществ в воде, эта рыба чувствует себя прекрасно, впитывая в себя токсины бытовых отходов и стоков. Эксперты отмечают, что при разведении пангасиус часто подвергается стимулированию роста активными добавками и гормонами.Золотой окунь или кафельник накапливает в себе ртуть, что является опасным для здоровья человека при употреблении этой рыбы в пищу. Некоторые части акулы считают деликатесом, однако немногие знают, мясо этого морского жителя тоже содержит в себе ртуть. Он является не разборчивым в пище, что сказывается на качестве его филе. Голубой тунец тоже опасен из-за накопленной в мясе ртути, но при этом данная рыба обладает изысканным вкусом. Эксперты советуют ограничить ее употребление до одного раза в месяц или вовсе отказаться.Красный снеппер обитает в тропических водах, поэтому в странах Европы, а также в России его считают деликатесом. Однако эта рыба не является особенно полезной и может нарушить работу печени.