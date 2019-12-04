"Ждем в феврале": Оксана Самойлова рассекретила срок своей беременности

Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова ждут рождения четвертого ребенка. Пара уже воспитывает дочек Ариель, Лею и Майю. На личной странице в Instagram модель попросила у подписчиков угадать, на каком она месяце беременности. Оксана Самойлова очень удивилась проницательности поклонников, которые написали, что у нее тридцатая неделя. Звезда решила раскрыть секрет даты родов и сообщила, что сейчас идет 29 неделя, а роды должны состояться в первой половине февраля.Напомним, что для семьи четвертая беременность стала полной неожиданностью. Оксана Самойлова узнала об этом во время отдыха за границей. Она направилась к докторам и находилась под капельницами. Сейчас жена Джигана следит за здоровьем и придерживается правильного питания.