Иван Ургант высмеял депутата Антона Шипулина, которого дети ждали 40 минут на морозе





Все дело в том, что Антон Шипулин является бывшим биатлонистом, а в этом виде спорта имеется наказание за то, что спортсмен не попадает в 5 мишеней из 5 во время определенного этапа гонки. В таком случае ему необходимо проехать «штрафной круг». Телеведущий предположил, что по пути в школу политик не смог выбить все 5 мишеней, поэтому его были вынуждены отправить на «штрафной круг по городской кольцевой дороге».Иван Ургант также отметил, что помощник депутата Антона Шипулина уже объяснил ситуации и причину, почему дети ждали политика на морозе в течение 40 минут. По его словам, представитель парламента не опаздывал на встречу с учащимися, он прибыл на нее вовремя, просто преподаватели вывели школьников на улицу раньше запланированного времени.В этот момент соведущий Ивана Урганта Дмитрий Хрусталев поинтересовался, чем руководствовались работники местной школы. Телеведущий и в этой ситуации решил пошутить. Знаменитость предположил, что учителя планировали сложить из учащихся приветственную фразу «Да здравствует Госдума».