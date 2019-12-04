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Иван Ургант высмеял депутата Антона Шипулина, которого дети ждали 40 минут на морозе

Известный российский телеведущий Иван Ургант высмеял депутата Госдумы России Антона Шипулина. Знаменитость отметил, что политик, которого дели ждали 40 минут на морозе, был вынужден совершить «штрафной круг».
Иван Ургант высмеял депутата Антона Шипулина, которого дети ждали 40 минут на морозе

Все дело в том, что Антон Шипулин является бывшим биатлонистом, а в этом виде спорта имеется наказание за то, что спортсмен не попадает в 5 мишеней из 5 во время определенного этапа гонки. В таком случае ему необходимо проехать «штрафной круг». Телеведущий предположил, что по пути в школу политик не смог выбить все 5 мишеней, поэтому его были вынуждены отправить на «штрафной круг по городской кольцевой дороге».

Иван Ургант также отметил, что помощник депутата Антона Шипулина уже объяснил ситуации и причину, почему дети ждали политика на морозе в течение 40 минут. По его словам, представитель парламента не опаздывал на встречу с учащимися, он прибыл на нее вовремя, просто преподаватели вывели школьников на улицу раньше запланированного времени.

В этот момент соведущий Ивана Урганта Дмитрий Хрусталев поинтересовался, чем руководствовались работники местной школы. Телеведущий и в этой ситуации решил пошутить. Знаменитость предположил, что учителя планировали сложить из учащихся приветственную фразу «Да здравствует Госдума».

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:34

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