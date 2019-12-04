Ученые: Кормление младенцев арахисом и яйцами позволит защитить их от аллергии





По словам британских ученых из Королевского колледжа Лондона, кормление небольшим количеством арахиса и яйцами детей с трехмесячного возраста - может защитить их от развития аллергии. Согласно действующим рекомендациям, до шести месяцев младенцев следует кормить только грудным молоком, впоследствии переходя на твердую пищу. В исследовании приняли участие молодые мамы с детьми, у которых наблюдалась высокая чувствительность к определенным продуктам. Им было предложено кормить своих сыновей и дочерей небольшими порциями аллергенов. Результаты показали, что риск появления недуга был более чем вдвое меньшим среди детей, употреблявших яйца и арахис раннем возрасте.Цифры показывают, что у одного из 40 малышей развивается аллергия на арахис, а у одного из 20 - на яйца. Оба продукта являются потенциально опасными для жизни, считаясь наиболее частой причиной смерти от пищевых отравлений. Новые данные показывают, что если в рационе детей будут введены эти продукты как можно раньше, то это может снизить вероятность развития состояния с 33,3% до 19,2%. Исследователи говорят, эффект проявлялся даже тогда, когда диета не соблюдалась регулярно. Эти данные свидетельствуют о том, что действующее руководство по питанию для детей может нуждаться в переменах.