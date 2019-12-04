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Названы главные правила езды по заснеженной трассе, позволяющие не буксовать

Автоэксперты рассказали главные правила езды по заснеженной трассе, чтобы не буксовать. Водителям следует корректно использовать инерцию, осуществлять торможение посредством двигателя и не ездить накатом.

Важным во время поездки по снегу и льду считается сбавление оборотов мотора при нажатии педали сцепления. Это может стать причиной пробуксовки, а в таком случае нельзя вращать колеса. Дело в том, что транспорт впоследствии будет сложнее сдвинуть с места, если колеса зарываются глубже. При гололеде машина иногда может буксовать даже если на определенных участках движение остается нормальным. Водителю рекомендовано сбросить газ до минимума и плавно привести в действие акселератор.

На заснеженных дорогах безопасно тормозить двигателем на самой низкой передаче. Чтобы предотвратить след с проезжей части, нужно двигаться с включенной передачей.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:22

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