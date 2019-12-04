Названы главные правила езды по заснеженной трассе, позволяющие не буксовать





Важным во время поездки по снегу и льду считается сбавление оборотов мотора при нажатии педали сцепления. Это может стать причиной пробуксовки, а в таком случае нельзя вращать колеса. Дело в том, что транспорт впоследствии будет сложнее сдвинуть с места, если колеса зарываются глубже. При гололеде машина иногда может буксовать даже если на определенных участках движение остается нормальным. Водителю рекомендовано сбросить газ до минимума и плавно привести в действие акселератор.На заснеженных дорогах безопасно тормозить двигателем на самой низкой передаче. Чтобы предотвратить след с проезжей части, нужно двигаться с включенной передачей.