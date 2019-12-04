Екатерина Волкова заявила, что в российском кинематографе процветает коррупция

Екатерина Волкова рассказала, что в России индустрию кино курируют несколько человек. Есть люди, которые пишут хорошие сценарии, но без влиятельных отцов в мире кино сложно сделать карьеру. Она также упомянула, что не бывает высоких зарплат у актеров, а когда подвернется следующий проект, никто не знает. Также работа не отличается стабильностью, тяжелая, часто связана с перелетами.Актриса припомнила свою недавнюю поездку в Крым и рассказала, что очень спешила, не увидела дверь из стекла и врезалась в нее. После этого случая у нее осталась ссадина на лице.Напомним, что Екатерина Волкова в период своей карьеры сыграла больше чем в 60 фильмах и сериалах. Для роли Маргариты актрису утвердил сам Марк Захаров.