В Республике Замбия от удара молнии умерли пять футболистов





Как сообщает следствие, все жертвы принадлежали к футбольному клубу Чилондо и на момент происшествия находились в деревне Чикалипа в районе Чиенги (провинция Луапула) в качестве нанятых работников для обработки земли. Укрытием от начавшегося проливного дождя для футболистов стало манговое дерево, в которое и попал разряд молнии, сразу убив 5 человек. Ещё трое замбийцев, находившихся также в числе работников во время происшествия, получили ранения.Недавно в Республике Замбия от удара молнии и града пострадал самолет Proflight DHC-8-300, направлявшийся по маршруту Ливингстон – Лусака и попавший в шторм. По словам одного из пассажиров, молния ударила прямо в судно во время его снижения.