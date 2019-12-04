«Пойду к ней с цветами»: Екатерина Волкова рассказала, как познакомится с Аллой Пугачевой
Известная российская актриса и певица Екатерина Волкова сделала откровенной признание о том, что ей часто снится сон с Аллой Пугачевой. Именно поэтому знаменитость рассказала, как познакомится с Примадонной, и что планирует пойти к ней с цветами.
Екатерина Волкова еще с юности является поклонницей Аллы Пугачевой. Актриса признается, что в свое время слышала каждую песню Примадонны и постоянно старалась копировать ее поведение, манеры и даже мимику. Артистка является кумиром детства, поэтому о знакомстве с ней она мечтает уже давно.
Из-за этого Екатерине Волковой часто снится один и тот же сон. В нем актриса знакомится с Аллой Пугачевой. Однако уже в ближайшее время у нее появится возможность сделать это на самом деле. Знаменитость получила приглашение на премьеру фильма «Тот самый концерт», посвященного творчеству Примадонны.
Екатерина Волкова признается, что знакомство с Аллой Пугачевой, скорее всего, выйдет очень странным, ведь при встрече с кумиром она просто потеряет дар речи и не сможет ничего толком сказать. Именно поэтому актриса собирается подготовиться: «Пойду к ней с цветами». Это, считает она, позволит несильно испортить знакомство с кумиром.
Также Екатерина Волкова мечтает сыграть Аллу Пугачеву в кино или театре. Ради этой целы она готова работать день и ночь.
Екатерина Волкова еще с юности является поклонницей Аллы Пугачевой. Актриса признается, что в свое время слышала каждую песню Примадонны и постоянно старалась копировать ее поведение, манеры и даже мимику. Артистка является кумиром детства, поэтому о знакомстве с ней она мечтает уже давно.
Из-за этого Екатерине Волковой часто снится один и тот же сон. В нем актриса знакомится с Аллой Пугачевой. Однако уже в ближайшее время у нее появится возможность сделать это на самом деле. Знаменитость получила приглашение на премьеру фильма «Тот самый концерт», посвященного творчеству Примадонны.
Екатерина Волкова признается, что знакомство с Аллой Пугачевой, скорее всего, выйдет очень странным, ведь при встрече с кумиром она просто потеряет дар речи и не сможет ничего толком сказать. Именно поэтому актриса собирается подготовиться: «Пойду к ней с цветами». Это, считает она, позволит несильно испортить знакомство с кумиром.
Также Екатерина Волкова мечтает сыграть Аллу Пугачеву в кино или театре. Ради этой целы она готова работать день и ночь.