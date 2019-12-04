Kia и Hyundai готовят эксклюзивные новинки для России
Автолюбители смогли раздобыть список южнокорейских новинок, которые появятся на отечественном рынке. Оказалось, что Kia и Hyundai готовят эксклюзивные модели для России.
Через ближайшие два года российские покупатели смогут приобрести несколько автомобилей от брендов Kia и Hyundai. Обе компании зарегестрировали новые модели для отечественного рынка. Таковым стал малогабаритный кроссовер KIA Seltos, который поступит в продажу 1 февраля и составит конкуренцию Hyundai Creta. Эксперты даже предрекают этой марке небывалый успех в сегменте внедорожников. Немногим позднее автосалоны станут предлагать следующую генерацию Optima поколения и обновленный Sorento Prime.
Что касается продукции от фирмы Hyundai, то она обрадует автолюбителей модернизированными флагманскими SUV Palisade. Их можно будет купить в первой половине 2020 года, а их дизайн кузова уже был зарегестрирован в Роспатенте. С наступлением 2021 года стоит ожидать появления Hyundai Tucson, основанного на базе концепт-кара Vision T. Автомобиль оснастят 2,5-литровым двигателем Theta3, поставляющегося в комплекте с 8-ступенчатой автоматической КПП. Кроме прочего, до конца 2019 года должны представить вышеупомянутую Creta, которая будет отличаться от комплектаций для азиатских стран.
Через ближайшие два года российские покупатели смогут приобрести несколько автомобилей от брендов Kia и Hyundai. Обе компании зарегестрировали новые модели для отечественного рынка. Таковым стал малогабаритный кроссовер KIA Seltos, который поступит в продажу 1 февраля и составит конкуренцию Hyundai Creta. Эксперты даже предрекают этой марке небывалый успех в сегменте внедорожников. Немногим позднее автосалоны станут предлагать следующую генерацию Optima поколения и обновленный Sorento Prime.
Что касается продукции от фирмы Hyundai, то она обрадует автолюбителей модернизированными флагманскими SUV Palisade. Их можно будет купить в первой половине 2020 года, а их дизайн кузова уже был зарегестрирован в Роспатенте. С наступлением 2021 года стоит ожидать появления Hyundai Tucson, основанного на базе концепт-кара Vision T. Автомобиль оснастят 2,5-литровым двигателем Theta3, поставляющегося в комплекте с 8-ступенчатой автоматической КПП. Кроме прочего, до конца 2019 года должны представить вышеупомянутую Creta, которая будет отличаться от комплектаций для азиатских стран.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:00