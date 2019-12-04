Kia и Hyundai готовят эксклюзивные новинки для России





Через ближайшие два года российские покупатели смогут приобрести несколько автомобилей от брендов Kia и Hyundai. Обе компании зарегестрировали новые модели для отечественного рынка. Таковым стал малогабаритный кроссовер KIA Seltos, который поступит в продажу 1 февраля и составит конкуренцию Hyundai Creta. Эксперты даже предрекают этой марке небывалый успех в сегменте внедорожников. Немногим позднее автосалоны станут предлагать следующую генерацию Optima поколения и обновленный Sorento Prime.Что касается продукции от фирмы Hyundai, то она обрадует автолюбителей модернизированными флагманскими SUV Palisade. Их можно будет купить в первой половине 2020 года, а их дизайн кузова уже был зарегестрирован в Роспатенте. С наступлением 2021 года стоит ожидать появления Hyundai Tucson, основанного на базе концепт-кара Vision T. Автомобиль оснастят 2,5-литровым двигателем Theta3, поставляющегося в комплекте с 8-ступенчатой ​​автоматической КПП. Кроме прочего, до конца 2019 года должны представить вышеупомянутую Creta, которая будет отличаться от комплектаций для азиатских стран.