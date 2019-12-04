Мария Машкова самой красивой частью тела супруга Александра Слободяника-младшего его пальцы

Жена пианиста и бизнесмена Александра Слободяника-младшего посоветовала подписчикам обращать внимание на пальцы своего избранника. Артистка считает самым главным в мужчине — красоту его рук. Мария Машкова посоветовала выходить за такого замуж не задумываясь, поскольку все остальное со временем приложится. Это актриса проверила на личном опыте. На вопросы поклонников о любви знаменитость шуточно заявила, что в деле брака нужен расчет.На редком кадре, опубликованном в Instagram Мария Машкова позирует со своим супругом, который обнимает ее рукой за плечи. В комментариях поклонники отметили, что кадр получился очень чувственным.