Российские археологи выявили арабские цифры на доарабском сосуде
Ученые из Хабаровского краевого музея имени Гродекова сообщают о невероятной находке на доарабском керамическом сосуде. На фрагменте этого артефакта российские археологи выявили арабские цифры за 2200 лет до их распространения.
Эксперты из Научно-исследовательской лаборатории археологии и палеогеографии в Хабаровске смогли обнаружить сходство между начерченными знаками на древнем керамическом сосуде и современными цифрами. Наиболее странным оказалось то, что мастер изготовил данную посудину за 2200 лет до того, как по всему миру стали набирать популярности эти символы. Известно, что фрагмент изделия был найден на территории Еврейской автономной области общими усилиями российско-японской команды археологов. Сейчас они занимаются собиранием частей сосуда по цвету, толщине и орнаменту.
На опубликованных фотографиях видно, что насечки представляют собой последовательность цифр "1", "2" и "4". Трудной задачей для ученых теперь оказался поиск третьего осколка, который, все же, не сможет помочь в полном восстановлении сосуда. Последний представлял собой большую амфору высотой в 65 см, которая датируется 5 веком до н. э., что позволяет говорить о 3700-летнем возрасте находки. Подобное несоответствие с историческими периодами специалисты называют "археологическим казусом", который решится после обнаружения других частей артефакта.
Эксперты из Научно-исследовательской лаборатории археологии и палеогеографии в Хабаровске смогли обнаружить сходство между начерченными знаками на древнем керамическом сосуде и современными цифрами. Наиболее странным оказалось то, что мастер изготовил данную посудину за 2200 лет до того, как по всему миру стали набирать популярности эти символы. Известно, что фрагмент изделия был найден на территории Еврейской автономной области общими усилиями российско-японской команды археологов. Сейчас они занимаются собиранием частей сосуда по цвету, толщине и орнаменту.
На опубликованных фотографиях видно, что насечки представляют собой последовательность цифр "1", "2" и "4". Трудной задачей для ученых теперь оказался поиск третьего осколка, который, все же, не сможет помочь в полном восстановлении сосуда. Последний представлял собой большую амфору высотой в 65 см, которая датируется 5 веком до н. э., что позволяет говорить о 3700-летнем возрасте находки. Подобное несоответствие с историческими периодами специалисты называют "археологическим казусом", который решится после обнаружения других частей артефакта.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:51