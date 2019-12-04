iPhone 11 Pro от Apple обвинили в слежке за пользователями





Как передает Apple Insider, смартфон iPhone 11 Pro периодически запускает модуль GPS для определения местонахождения. Эта функция срабатывает даже в том случае, если пользователь запретил работу служб геолокации. Согласно политике конфиденциальности Apple, эта особенность используется для сбора данных о ближайших точках доступа Wi-Fi и вышках мобильной связи. Работу геолокации невозможно отключить для определенных сервисов.Данная особенность была выявлена журналистом Брайаном Кребсом, который увидел работу геолокации в обход прямому запрету пользователя только на iPhone 11 Pro. iPhone 8 не показал наличия данной уязвимости. Эксперт отметил, что единственной возможностью остановить сбор информации о местоположении стало полное отключения геолокации на смартфоне.