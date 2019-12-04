iPhone 11 Pro от Apple обвинили в слежке за пользователями
Владельцев последних флагманов от Apple предупредили об угрозе безопасности. Оказалось, что iPhone 11 Pro отслеживает местоположение пользователя, несмотря на запреты для геосервисов.
Как передает Apple Insider, смартфон iPhone 11 Pro периодически запускает модуль GPS для определения местонахождения. Эта функция срабатывает даже в том случае, если пользователь запретил работу служб геолокации. Согласно политике конфиденциальности Apple, эта особенность используется для сбора данных о ближайших точках доступа Wi-Fi и вышках мобильной связи. Работу геолокации невозможно отключить для определенных сервисов.
Данная особенность была выявлена журналистом Брайаном Кребсом, который увидел работу геолокации в обход прямому запрету пользователя только на iPhone 11 Pro. iPhone 8 не показал наличия данной уязвимости. Эксперт отметил, что единственной возможностью остановить сбор информации о местоположении стало полное отключения геолокации на смартфоне.
Как передает Apple Insider, смартфон iPhone 11 Pro периодически запускает модуль GPS для определения местонахождения. Эта функция срабатывает даже в том случае, если пользователь запретил работу служб геолокации. Согласно политике конфиденциальности Apple, эта особенность используется для сбора данных о ближайших точках доступа Wi-Fi и вышках мобильной связи. Работу геолокации невозможно отключить для определенных сервисов.
Данная особенность была выявлена журналистом Брайаном Кребсом, который увидел работу геолокации в обход прямому запрету пользователя только на iPhone 11 Pro. iPhone 8 не показал наличия данной уязвимости. Эксперт отметил, что единственной возможностью остановить сбор информации о местоположении стало полное отключения геолокации на смартфоне.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:26