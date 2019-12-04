Софья Каштанова похвасталась подросшим 10-месячным сыном Джорджем

Сегодня сыну Софьи Каштановой исполняется десять месяцев. По этому случаю актриса решила поделиться снимками малыша с собственными подписчиками в соцсети Instagram. На опубликованных фотографиях видно, как звезда прижимает маленького Джорджа к груди пока тот играет с ее украшением. У фанатов это вызвало умилительные реакции, многие оставляли в комментариях поздравления молодой маме и её ребенку, желая им крепкого здоровья. Фолловеры также отметили красоту и нежность Каштановой.Известно, что Джордж появился на свет в мексиканском городе Плайя-дель-Кармен, в котором артистка пребывала на тот момент. Каштанова приехала рожать в экзотическую страну не случайно: она провела детство в этом населенном пункте из-за переезда отчима и матери много лет тому назад. Поэтому звезда решила снова посетить малую родину, где смогла скрыться от излишнего внимания телекамер и публики. Хотя Каштанова пробыла в декретном отпуске почти полгода, сейчас она твердо намерена вернуться к работе, в чем её поддерживает супруг.