Обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe получит 3,5-литровый мотор V6





Новый двигатель будет доступен в 3 комплектация Hyundai Santa Fe: Active, Elite и Highlander. Мощность 3,5-литрового мотора V6 составит 280 лошадиных сил и 336 Нм крутящего момента. Привод модели будет передний, в паре с двигателем должна работать 8-ступенчатая автоматическая коробка. Также авто получит еще один новый мотор – 200-сильный и имеющий объем 2,2 литра. Он также располагает 8-ступенчатым «автоматом», но станет работать с полным приводом.Изменения в обновленном кроссовере Hyundai Santa Fe коснутся и салона. Модель получит поддержку систем Android Auto и Apple CarPlay, а также Bluetooth. Аналоговая приборная панель будет заменена 3,5-дюймовым дисплеем, а мультимедийная система получит 7-дюймовый экран. Автомобиль располагает кожаной отделкой рулевого колеса и ручки переключения передач, а также множеством помощников водителя. Стандартная версия будет иметь 17-дюймовые диски и подогрев боковых зеркал.Комплектация Elite похвастается 19-дюймовыми колесами, бесключевым доступом, проекционным дисплеем и светодиодными фарами. Также будет доступен подогрев лобового стекла и передних сидений. Цена авто в Австралии стартует от 1,89 млн рублей по текущему курсу валют.