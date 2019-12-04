Иосиф Пригожин считает доходы Софии Ротару от праздничных корпоративов невысокими

Недавно публика узнала стоимость концертов украинских звезд в России. Стало известно, что за 40-минутное выступление в рамках корпоратива в Москве София Ротару просит порядка $60 тысяч. В интервью изданию “Вечерняя Москва” Иосиф Пригожин высказался в пользу того, что указанный заработок является “абсолютно невысоким”. Супруг Валерии отметил, звезда заслужила популярность и уважение публики за свою продолжительную карьеру, поэтому он считает ее заработок недостаточным. По мнению Пригожина, Ротару работала “за копейки” во времена СССР, но несмотря на это посвятила творчеству всю жизнь.Ранее Сергей Лавров, выступающий представителем Ротару, ответил на “травлю” певицы в социальных сетях, отметив, что она придерживается нейтралитета в политике. Однако дальнейшие гастроли украинской исполнительницы в России остаются под вопросом, передает Woman.Rambler.