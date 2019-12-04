Звезда проекта "Дом-2" Алёна Рапунцель собралась в Санкт-Петербург к экс-участнику реалити Кириллу Кондратьеву





Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель только недавно рассказала матери, что переписывается с неким мужчиной. Тогда молодая мамочка отметила, что очень боится обжечься снова, как это произошло с Ильей Яббаровым и Романом Макеевым. Участница реалити подчеркнула, каждый раз она безоговорочно верит своим мужчинам, но в итоге они ее обманывают и разочаровывают.Теперь же Алена Рапунцель даже рассекретила имя нового избранника. Как оказалось, день и ночь брюнетка переписывается с экс-участником реалити-шоу Кириллом Кондратьевым, ей с ним очень интересно, она влюблена. Характером мужчина очень похож на ее экс-возлюбленного Илью Яббарова, он напористый, наглый и живой, она чувствует в нем огонь и ей это очень нравится.Алена Рапунцель уже готова отправиться в Северную столицу в гости у новому избраннику, отметив, что хотела бы провести с ним несколько дней, чтобы понять, получится ли у них строить отношения, а также познакомиться поближе. Мнение своего мужчина на этот счет молодая мамочка не озвучила, однако она, похоже, уже собирает чемоданы и покупает билеты.