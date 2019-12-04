Звезда "Дома-2" Ирина Александровна Агибалова помирилась со своим злейшим врагом Владом Кадони





Звезда и экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова на данный момент выступает в качестве эксперта на ток-шоу "Бородина против Бузовой", куда приглашают звезд реалити-шоу, дают им советы, как справиться с той или иной жизненной ситуацией. Не так давно именно Агибалова-старшая поддержала Ольгу Рапунцель, ведь молодая мамочка жаловалась, что к ней плохо относятся.Ирина Александровна Агибалова с Рапунцель-старшей согласилась, ведь к беременным должно быть некое снисхождение, так как они находятся в очень деликатном положении. Примечательно, что после этого звезда реалити сфотографировалась с телеведущим Владом Кадони, хотя не раз заявляла, что он для нее злейший враг. Более того, Агибалова напомнила, чтобы зрители не забывали поддерживать участников "Дома-2" своим голосованием, ведь именно оно в свое время помогло Кадони одержать победу в конкурсе "Человек года".