Звезда "Дома-2" Ирина Александровна Агибалова помирилась со своим злейшим врагом Владом Кадони
Звезда проекта "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова после ухода с реалити-шоу не забывает посещать программу "Бородина против Бузовой", и несколько других ток-шоу. Примечательно, что недавно она даже помирилась с телеведущим Владом Кадони, которого считала злейшим своим врагом.
Звезда и экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова на данный момент выступает в качестве эксперта на ток-шоу "Бородина против Бузовой", куда приглашают звезд реалити-шоу, дают им советы, как справиться с той или иной жизненной ситуацией. Не так давно именно Агибалова-старшая поддержала Ольгу Рапунцель, ведь молодая мамочка жаловалась, что к ней плохо относятся.
Ирина Александровна Агибалова с Рапунцель-старшей согласилась, ведь к беременным должно быть некое снисхождение, так как они находятся в очень деликатном положении. Примечательно, что после этого звезда реалити сфотографировалась с телеведущим Владом Кадони, хотя не раз заявляла, что он для нее злейший враг. Более того, Агибалова напомнила, чтобы зрители не забывали поддерживать участников "Дома-2" своим голосованием, ведь именно оно в свое время помогло Кадони одержать победу в конкурсе "Человек года".
Звезда и экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова на данный момент выступает в качестве эксперта на ток-шоу "Бородина против Бузовой", куда приглашают звезд реалити-шоу, дают им советы, как справиться с той или иной жизненной ситуацией. Не так давно именно Агибалова-старшая поддержала Ольгу Рапунцель, ведь молодая мамочка жаловалась, что к ней плохо относятся.
Ирина Александровна Агибалова с Рапунцель-старшей согласилась, ведь к беременным должно быть некое снисхождение, так как они находятся в очень деликатном положении. Примечательно, что после этого звезда реалити сфотографировалась с телеведущим Владом Кадони, хотя не раз заявляла, что он для нее злейший враг. Более того, Агибалова напомнила, чтобы зрители не забывали поддерживать участников "Дома-2" своим голосованием, ведь именно оно в свое время помогло Кадони одержать победу в конкурсе "Человек года".