Ксения Бородина ходит к психологу, так как пропускает всю боль своих героинь через себя





Телеведущая Ксения Бородина призналась, она - очень чуткий человек. Представляя все, что переживают героини ее программы, звезда просто не может оставаться равнодушной, ведь все мысли и чувства она пропускает через сердце и душу. Звезда отмечает, иногда она слышит такие шокирующие истории, что собственные проблемы кажутся ей несерьезными.В пример Ксения Бородина привела историю о том, как мать привязала веревкой к рельсам двух дочерей, а затем стала ждать поезд. Охранник станции увидел происходящее и спас детей, пока не приехал состав. После такого, подметила Ксения Бородина, она обратилась к психологу, так как не может просто забыть о подобном и перейти к следующим гостям. Специалист помогает теледиве вернуть душевное равновесие и хорошее самочувствие.