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Астроном Петр Плеханов рассказал о возможности столкновения астероида с Землей

За последние двадцать лет на Земле наблюдается повышенная угроза со стороны астероидов. Астроном Петр Плеханов рассказал, может ли небесное тело столкнуться с Землей.

В новом интервью издания "Актуальные новости" профессор РАЕ Петр Плеханов сообщил, может ли Земле угрожать падение астероида. По словам ученого, возрастающая база данных астрономов повышает осознание того, что подобные небесные тела могут нести невероятную опасность для планеты. Это подтверждается новыми наблюдениями за космическими малыми объектами в Солнечной системе и случаями катастрофических столкновений в настоящее время. По орбите Голубой планеты проходит множество траекторий, по которым могут продвигаться те или иные астероиды.

Опасность заключается не в самих гигантских космических "камнях", а в их фрагментах и частях ядер комет. Известно, что последние при входе в атмосферу заканчивают свое существование взрывом большой мощности. Это происходит из-за резкого высвобождения газов, содержащихся в кометах. При этом, любые фрагменты размером около 100 метров не должны вызывать беспокойство. Плеханов заверяет, что все равно остается возможность повторения подобных явлений, вроде падений Тунгусского и Челябинского метеоритов. Поэтому нужно подойти к проблеме несколькими путями: отправкой космического аппарата для столкновения с астероидом, сведением последнего с орбиты посредством взрывов или же перенаправлением траектории тела в сторону Луны или другой планеты.

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Наука / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:25

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