«У нас не будет детей»: Алена Свиридова рассказала, почему не выйдет замуж за молодого возлюбленного





Алена Свиридова не раз признавалась, почему выбирает себе молодых партнеров. Певица отмечает, что плохо относится к сверстникам, предпочитающим доживать свою жизнь и следить за наследниками, а не стараться получать новые ощущения и учится. Именно поэтому знаменитость выбирает более молодых партнеров, имеющих амбиции и цели в жизни.Так 57-летняя Алена Свиридова начала встречаться с 43-летним Давидом Варданяном. При этом многие стали интересоваться, почему возлюбленные не планируют официально оформлять свои отношения. Певица объяснила это тем, что у них нет планов по рождению совместных детей, а наследников звезда считает единственной причиной необходимости брака. В случае их отсутствия, уверена она, людям намного лучше избегать штампа в паспорте.При этом Алена Свиридова не считает, что подобный статус ее отношений с Давидом Варданяном негативно на них сказывается. Она уверена в обратном, такой формат позволяет обоим людям чувствовать себя свободными и наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе. Певица советует остальным придерживать аналогичной тактики, и тогда они будут счастливы.