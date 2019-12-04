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Телеведущая Ксения Собчак спровоцировала слухи о том, что она беременна во второй раз

Слухи об интересном положении телеведущей Ксении Собчак поползли после того, как в личном аккаунте Instagram звезда выложила новый видеоролик. По оголенному животу светской львицы ползал краб, но все заметили, что у Собчак он заметно округлился.
Телеведущая Ксения Собчак спровоцировала слухи о том, что она беременна во второй раз

Совсем недавно Ксения Собчак отдыхала на Мальдивах со своим сыном Платоном, а также супругом Константином Богомоловым. Она радовала своих поклонников различными фото и видео с курорта. Когда подписчики увидели ее последнее видео, то тут же предположили, что Собчак, все-таки, беременна.

Хотя сама Собчак, выложив ролик, просто написала, что семья провела на отдыхе целую неделю, и теперь каждый живет опять по своим углам.
Тех, кто посмотрел это видео, заинтересовал живот телеведущей. Пользователи начали писать, что она в положении и поздравлять светскую львицу с предстоящим пополнением в семье. Однако официального подтверждения этой информации со стороны Ксении пока так и не последовало, и теперь все ждут, пока она сама скажет, ждет ли она второго малыша.

Напомним, у Собчак уже есть сын Платон от брака с актером Максимом Виторганом. После развода экс-супруги пытаются поддерживать дружеские отношения, чтобы не травмировать общего ребенка.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:40

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