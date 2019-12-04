"София Ротару берет по 3 млн рублей": Раскрыты гонорары украинских артистов на новогодних корпоративах в России

София Ротару в этом году впервые после длительного перерыва выступит на новогодних корпоративах в России. Оказалось, что звезда берет $60 тысяч за 40 минут выступления. Однако можно договориться о скидке, как сообщают инсайдеры. Более выгодно приглашать звезду в декабре, поскольку ее дорога в Москву уже оплачена. Однако транспортные расходы ее команды лежат на заказчике, что может достигать миллиона рублей.Другие украинские звезды тоже имеют спрос в России, например, Светлана Лобода зарабатывает в России за корпоратив более $77 тысяч, тогда как в США она выступала за $400 тысяч, выплаченные ей за срочность. Вера Брежнева призналась, что не имеет ни одной песни на украинском языке. В России популярная исполнительница берет за выступление в среднем $30 тысяч. Доходы Ани Лорак, по разным данным, оцениваются в $30-70 тысяч за корпоратив.Известная телеведущая Регина Тодоренко получила большую популярность на российском телевидении, а согласно рейтингам Forbes, ее доходы лишь от платных постов в Instagram составляют $860 тысяч в год. Анна Седокова вошла в число “бюджетных” звезд для новогодних вечеринок, имея цену в $10 тысяч за выступление.