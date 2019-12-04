iPhone 2020 могут оснастить ультразвуковым сканером отпечатков пальцев





Согласно новому отчету, Apple сейчас работает над технологией аутентификации по отпечатку пальца на экране, аналоги которой используют смартфоны Samsung, OnePlus, Huawei и другие гаджеты на основе Android. Это будет означать возвращение метода безопасности Touch ID, который хотят объединить с Face ID. Таким образом, производитель намерен дать потребителям два способа быстрого обхода блокировки устройства. Источники сообщили, что новинка не будет готова до 2021 года. Говорят, бренд тестирует технологию как внутри компании, так и среди своих поставщиков из Qualcomm. Последние доказали свою способность интегрировать ультразвуковой сканер в iPhone, но компания пока не поставит продукт на массовое производство.Новый подход к считывателям отпечатков пальцев позволил бы владельцам iPhone нажимать на «большую часть дисплея» для идентификации. Основным отличием Touch ID от других систем является то, что он позволят идентифицировать 3D-изображение отпечатка, а не только плоскую картинку. Кроме прочего, корпорация собирается выпустить в первой половине 2020 года «недорогой» iPhone, чтобы уравновесить прекращение выпуска iPhone SE. Предстоящее устройство «будет похоже на iPhone 8, который оснастили 4,7-дюймовым экраном». Скорее всего, новый девайс впоследствии обновят ультразвуковым сканером.