Возлюбленная экс-участника шоу "Замуж за Бузову" Акбара Юсупова поймала его на измене





О неверности Акбара Каролине рассказала одна из ее близких подруг. По ее словам, она видела Юсупова в ночном клубе, а тот обнимался и даже целовался с незнакомой ей блондинкой. Каролина отметила, что звонила в администрацию заведения, и ей дали контакты незнакомки. Когда она набрала ее номер, то услышала очень противный голос и бросила трубку. Сам Акбар отрицает свою связь с данной особой.В студии программы "На самом деле" Каролина Готье, наконец, встретилась с предполагаемой любовницей своего парня. Елена Астер является обладательницей собственного бизнеса. Предприниматель призналась, что познакомилась с Акбаром по работе, но потом они, правда, начали встречать и теперь видятся несколько раз в неделю.Однако Акбар сказал, его с Аленой связывает лишь работа. В итоге проверку на полиграфе все равно пришлось пройти, она показала, что Юсупов соврал, и у него были романтические отношения с Астер, но до интима они так и не дошли.Выяснилось, что и Елена Астер преувеличила свою состоятельность, и ее доход не превышает в месяц миллиона рублей.