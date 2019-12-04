Nokia анонсировала новую версию флагмана с камерой на 5 датчиков
Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, приняла участие в конференции Snapdragon Tech Summit. Производитель анонсировал новую версию своего флагмана Nokia 9 PureView, она получил основную камеру на 5 датчиков.
Информации о будущей новинке крайне мало. Во время презентации Nokia показала тизер внешнего вида модели, однако даже по нему сложно сделать много выводов. Единственное, что понятно – основная камера будет располагаться в круглом модуле в середине задней панели устройства. Также смартфон, предположительно, получит красный цвет корпуса.
Специалисты считают, что модель будет называться Nokia 9.1 PureView, однако флагманом ее обозначать не до конца корректно. Устройтство получит не самый топовый процессор – Snapdragon 765. При этом главным достоинством аппарата станет основная камера на 5 датчиков, способная снимать HDR-видео с разрешением 4K. Экран смартфона поддерживает фирменную технологию PureDisplay. Также устройство получит возможность повышения разрешения контента и поддержку 10-битного цвета HDR10.
Новая версия флагмана также должна работать с сетями нового поколения 5G. Другие характеристики Nokia 9.1 PureView неизвестны, новинка появится на рынке в начале 2020 года.
Напомним, Nokia 9 PureView располагает процессором Snapdragon 845 и 6 ГБ ОЗУ, а также работает на базе операционной системы Android 9.0 Pie.
Информации о будущей новинке крайне мало. Во время презентации Nokia показала тизер внешнего вида модели, однако даже по нему сложно сделать много выводов. Единственное, что понятно – основная камера будет располагаться в круглом модуле в середине задней панели устройства. Также смартфон, предположительно, получит красный цвет корпуса.
Специалисты считают, что модель будет называться Nokia 9.1 PureView, однако флагманом ее обозначать не до конца корректно. Устройтство получит не самый топовый процессор – Snapdragon 765. При этом главным достоинством аппарата станет основная камера на 5 датчиков, способная снимать HDR-видео с разрешением 4K. Экран смартфона поддерживает фирменную технологию PureDisplay. Также устройство получит возможность повышения разрешения контента и поддержку 10-битного цвета HDR10.
Новая версия флагмана также должна работать с сетями нового поколения 5G. Другие характеристики Nokia 9.1 PureView неизвестны, новинка появится на рынке в начале 2020 года.
Напомним, Nokia 9 PureView располагает процессором Snapdragon 845 и 6 ГБ ОЗУ, а также работает на базе операционной системы Android 9.0 Pie.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:30