Юлия Пересильд подставилась под пощечину коллеги Андрюса Паулавичюса ради сцены фильма





Юлия Пересильд появилась в качестве гостя в новом выпуске ток-шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». В ходе беседы с ведущим, актриса упомянула случай со съемочной площадки, который подтверждает глубину «погружения» среди российских кинозвезд. По словам 35-летней артистки, она получила пощечину от Андрюса Паулавичюса во время создания фильма «Конец сезона». Хотя это было прописано в сценарии, никто не ожидал, что её партнер выполнит указание по-настоящему. Пересильд, все же, говорит, что этот инцидент помог сделать эмоциональную сцену более органичной.Актриса поблагодарила режиссера Константина Худякова, который требовал от своих подопечных полной отдачи. Известно, что именно он настоял на реальности пощечины, также помогая в репетиции не с помощью примера, а чувственных объяснений. Кроме прочего, Пересильд заверяет общественность, что не держит зла на Паулавичюса за произошедшее. Она добавляет, что актер оказался по-профессиональному бесцеремонным: «просто взял и дал оплеуху».