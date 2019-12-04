Валерия записала новый трек “Тысячи историй” в дуэте с певицей Наzимой

Как отметил Иосиф Пригожин, в преддверии Нового года было решено представить неожиданный дуэт Валерии и Наzимы. Продюсер считает, что задачей более опытных исполнителей становится помощь начинающим артистам, которые ищут свое место в шоу-бизнесе. Такой стала финалистка шоу “Песни” на ТНТ. Знаменитости уверены, что в композиции “Тысячи историй” каждая женщина найдет что-то свое. Уже 6 декабря артистки исполнят песню вместе на “Русском Рождестве” в Кремле.Валерия отметила, что Наzима является соавтором новой композиции, а также артистка надеется, что у них получился достойный результат. По словам супруги Пригожина, она задумалась о большом будущем начинающей звезды еще 9 лет назад, когда увидела ее на “Фабрике звезд”.