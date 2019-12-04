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«Настроение так себе»: Юрий Антонов впервые появился на публике после проблем со здоровьем

Известный советский и российский артист Юрий Антонов появился на одном из светских мероприятий и рассказал о своем самочувствии. Знаменитость впервые вышел на публику после серьезных проблем со здоровьем, которые могли оставить его инвалидом.
«Настроение так себе»: Юрий Антонов впервые появился на публике после проблем со здоровьем

74-летний Юрий Антонов в сентябре появился на дне рождении Кати Лель и там чувствовал себя неважно. Собравшиеся отмечали, знаменитость сильно хромал и был малоактивным. Тогда артист рассказал о том, что у него случился разрыв связок, поэтому сильно болит колено. Врачи советовали ему лежать в койке, однако он не мог пропустить юбилей своей подруги. Тогда же звезда отмечал, что старается не думать о боли в ноге, иначе она становится только сильнее.

Недавно Юрий Антонов появился на одной из музыкальных премий, однако за считанные месяцы артист сильно сдал, поэтому многие журналисты и даже знакомые не сразу его узнали. Несмотря на это, знаменитость вел себя активно, практически не хромал и активно общался с другими гостями мероприятия. Он даже дал короткое интервью представителям издания kp.ru.

Юрий Антонов отметил, что моложе не становится, поэтому со здоровьем имеются проблемы. «Самочувствие ничего, потихоньку», - заявил артист. Звезда также отметил, что сейчас сильно мерзнет, поэтому предпочитает находится дома или в машине, где ему тепло. «Настроение так себе», - признался он. На другие вопросы артист отвечать отказался и отправился общаться с коллегами.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:10

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