Медики предупредили об опасности частых колебаний веса для здоровья сердца





Представители Медицинского центра Лэнгон при Университете Нью-Йорка провели исследование, и в результате выявили болезни, с которыми сталкиваются часто худеющие люди. В эксперименте участвовали 9,5 тысяч пациентов с диагностированной ишемической болезнью сердца. Ученые вели наблюдения за индексом массы тела и состоянием здоровья добровольцев на протяжении 4 лет. Выяснилось, что колебания веса повышали риск возникновения инфаркта, инсульта, стенокардии и развития сердечной недостаточности. Опасность вызывали каждые сброшенные 500 г или килограмм, приводящие к обострению недугов сердца и сосудов в 4% случаев. При этом в 9% вероятности недугов приводили к смерти.По словам авторов исследования, колебания веса провоцируют специфические гормональные изменения, негативно влияющие на сердечно-сосудистую систему.