Ученые начали разработку гибернационных капсул для длительных космических полетов





Гибернационные технологии и капсулы в общем виде похожи на те, что показаны в фантастических фильмах про космос. Они представляют собой компактный контейнер, внутри которого человек находится в состоянии глубокого сна или медикаментозной комы. Это позволит избавить будущих колонистов других планет от длительного бездействия во время полетов, снизит их потребность в питательных веществах, тепле и жилом пространстве, ведь с этим могут возникнуть проблемы.По словам ученых из ESA, в настоящий момент гибернационные технологии и капсулы являются перспективными разработками, однако работу над ними нужно начинать уже сейчас, чтобы через 20-30 лет иметь возможность отправлять людей не только на Марс, куда полет займет несколько месяцев, но и на более дальние планеты Солнечной системы.Также предполагается, что на космических кораблях, предназначенных для длительных полетов, будут отсеки, созданные для бодрствующих людей, однако их тоже сильно обделят жилым пространством. За управление аппаратом должен отвечать искусственный интеллект. По словам представителей ESA, у них уже есть несколько проектов гибернационных капсул.