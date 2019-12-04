Секс-символы СССР: Советские актрисы, на которых равнялись все женщины
Ирина Алферова, Анастасия Вертинская и многие другие актрисы стали теми, на кого равнялись все женщины СССР. Эти звезды стали секс-символами своего времени, а также пользуются успехом в современности.
Известность Анастасии Вертинской после ее роли в фильме “Человек-амфибия” привела к тому, что она не могла выйти на улицу без грима из-за большого внимания фанатов. Для работы в театре звезда пыталась скрыть свою красоту, но в итоге добилась признания и снялась в одних из наиболее знаменитых фильмов того времени, например, “Алые паруса”, “Анна Каренина”, “Война и мир”, “Гамлет”, “Влюбленные”.
Актрису Наталью Фатееву тоже ценили за невероятную красоту и сравнивали с голливудскими кинозвездами. Ирина Алферова получила известность в первой же большой роли в фильме “Хождение по мукам”, а фанаты определили ее в свой список наиболее привлекательных звезд. В свои 68 лет актриса может похвастаться моложавым видом.
Татьяна Самойлова получила признание самого Пабло Пикассо, а также публики за рубежом. До сих пор не утихает народная любовь к “комсомолке, спортсменке и просто красавице” Наталье Варлей. Сцена из “Бриллиантовой руки” стала важной в карьере Светланы Светличной, открывшей для СССР новый типаж женщины — раскрепощенной, стильной и сексуальной.
Долгое время символом Нового года была Людмила Гурченко, которая снялась в фильме “Карнавальная ночь”. Главными красавицами СССР также являлись Наталья Селезнева, Наталья Андрейченко и Евгения Симонова.
Известность Анастасии Вертинской после ее роли в фильме “Человек-амфибия” привела к тому, что она не могла выйти на улицу без грима из-за большого внимания фанатов. Для работы в театре звезда пыталась скрыть свою красоту, но в итоге добилась признания и снялась в одних из наиболее знаменитых фильмов того времени, например, “Алые паруса”, “Анна Каренина”, “Война и мир”, “Гамлет”, “Влюбленные”.
Актрису Наталью Фатееву тоже ценили за невероятную красоту и сравнивали с голливудскими кинозвездами. Ирина Алферова получила известность в первой же большой роли в фильме “Хождение по мукам”, а фанаты определили ее в свой список наиболее привлекательных звезд. В свои 68 лет актриса может похвастаться моложавым видом.
Татьяна Самойлова получила признание самого Пабло Пикассо, а также публики за рубежом. До сих пор не утихает народная любовь к “комсомолке, спортсменке и просто красавице” Наталье Варлей. Сцена из “Бриллиантовой руки” стала важной в карьере Светланы Светличной, открывшей для СССР новый типаж женщины — раскрепощенной, стильной и сексуальной.
Долгое время символом Нового года была Людмила Гурченко, которая снялась в фильме “Карнавальная ночь”. Главными красавицами СССР также являлись Наталья Селезнева, Наталья Андрейченко и Евгения Симонова.