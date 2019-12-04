АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В листьях сибирского растения нашли препарат против костных…
EUR 71.06 USD 64.14
Курс валют на 04.12.2019

Секс-символы СССР: Советские актрисы, на которых равнялись все женщины

Ирина Алферова, Анастасия Вертинская и многие другие актрисы стали теми, на кого равнялись все женщины СССР. Эти звезды стали секс-символами своего времени, а также пользуются успехом в современности.

Известность Анастасии Вертинской после ее роли в фильме “Человек-амфибия” привела к тому, что она не могла выйти на улицу без грима из-за большого внимания фанатов. Для работы в театре звезда пыталась скрыть свою красоту, но в итоге добилась признания и снялась в одних из наиболее знаменитых фильмов того времени, например, “Алые паруса”, “Анна Каренина”, “Война и мир”, “Гамлет”, “Влюбленные”.
Секс-символы СССР: Советские актрисы, на которых равнялись все женщины

Актрису Наталью Фатееву тоже ценили за невероятную красоту и сравнивали с голливудскими кинозвездами. Ирина Алферова получила известность в первой же большой роли в фильме “Хождение по мукам”, а фанаты определили ее в свой список наиболее привлекательных звезд. В свои 68 лет актриса может похвастаться моложавым видом.

Татьяна Самойлова получила признание самого Пабло Пикассо, а также публики за рубежом. До сих пор не утихает народная любовь к “комсомолке, спортсменке и просто красавице” Наталье Варлей. Сцена из “Бриллиантовой руки” стала важной в карьере Светланы Светличной, открывшей для СССР новый типаж женщины — раскрепощенной, стильной и сексуальной.

Долгое время символом Нового года была Людмила Гурченко, которая снялась в фильме “Карнавальная ночь”. Главными красавицами СССР также являлись Наталья Селезнева, Наталья Андрейченко и Евгения Симонова.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Настроение так себе»: Юрий Антонов впервые появился на публике после проблем со…
Ученые начали разработку гибернационных капсул для длительных космических…
Секс-символы СССР: Советские актрисы, на которых равнялись все…
Писательница Людмила Петрушевская рассказала, что ее сына затравили после участия в шоу "Осторожно,…
Игрушки, брендовая одежда: Филипп Киркоров похвастался на видео подарками для дочери…
В Москве сотрудницу банка и ее сына подозревают в краже 8 млн…
Компьютер научили помогать врачам, записывая жалобы пациентов за…
Педиатры рассказали, как уберечь ребенка от кишечных…
Дмитрий Певцов назвал Владимира Познера «врагом…
Специалисты рассказали, как избавиться от болей в шее из-за…
Умерла самая знаменитая в Сети кошка с высунутым языком по кличке Лил…
Ученые рассказали, чем полезен подъем в 6…
В Приангарье медведь-шатун загрыз пенсионера в собственном…
Эксперты сообщили о негативном воздействии «вегетарианского»…
Саша Черно считает, что семейство Рапунцелей обесценило понятия "беременность" и…
Как у «новых русских»: В России представили кнопочный телефон с огромной…
Мужчина в юбке: Для обложки британского Cosmopolitan снялся телеведущий Джонатан Ван…
Ноги Ларисы Гузеевой и грудь Кристины Асмус: СМИ назвали самые обсуждаемые части тел звезд в 2019…
Певица Asti выходит замуж за бизнесмена из…
Бюджетный флагман Samsung Galaxy A91 раскрыт до официального…
Медики испытают метод лечения болезни Альцгеймера при помощи…
В Амазонии обнаружили новый вид деревьев с листьями размером с…
Дженнифер Лопес вышла в свет в свадебном платье сказочной…
Дизайнеры создали экологические кроссовки с возможностью многоразовой…
Медики: Чрезмерное употребление икры может навредить здоровью…
Эвелина Бледанс: Алла Пугачева и Максим Галкин отсутствовали на дне рождения дочери Филиппа…
«Тимати еще долго будет ходить в женихах»: Алёна Водонаева о романе рэпера с…
Исследователи обнаружили на дне Тихого океана опасную…
Михаил Терехин пять часов разговаривал с Ксенией Бородиной после ее ссоры с Курбаном…
У древнеегипетских мумий нашли невидимые…
«С каждым может быть!»: Лев Лещенко заступился за оговорившуюся Ольгу…
«У мальчика уже умный взгляд»: Таисия Повалий рассказала о родившемся…
Беременная звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что ждет…
«Как так можно?»: Анастасию Тарасову раскритиковали за недостаточное внимание к…
Экстрасенс: Жена Гогена Солнцева тяжело…
Звезда "Молодежки" Серафима Низовская отказала ухаживаниям со стороны Владимира…
Звезда проекта "Дом-2" Майя Донцова перестала влезать в платья и практически всю…
Тигран Кеосаян намерен вложить деньги в…
Звезда "Дома-2" Александра Черно решила сделать…
Дочь-трансгендер Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя Шайло на…
Просмотреть все новости