В Москве сотрудницу банка и ее сына подозревают в краже 8 млн рублей
Правоохранители, представляющие ГУ МВД РФ по Москве и области, задержали сотрудницу банка и ее сына. Их подозревают в краже около 8 млн рублей со счета 83-летнего клиента финансового учреждения.
Как сообщает представитель ведомства Ирина Волк, в отделение полиции обратился пенсионер с жалобой на пропажу крупной суммы с банковского счета. Правоохранители, организовав оперативно-следственные мероприятия, установили, что деньги клиента могла похитить сотрудница финансового учреждения. Под подозрение попал и ее сын. В ходе обыска сотрудники полиции нашли у задержанных порядка 7,5 млн рублей. Ведется расследование.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в российских банках обнаружен новый вирус, помогающий хакерам через Android-смартфоны похищать деньги. Злоумышленники посредством вредоносного ПО могут выводить средства, используя уже установленные пользователем приложения.
Как сообщает представитель ведомства Ирина Волк, в отделение полиции обратился пенсионер с жалобой на пропажу крупной суммы с банковского счета. Правоохранители, организовав оперативно-следственные мероприятия, установили, что деньги клиента могла похитить сотрудница финансового учреждения. Под подозрение попал и ее сын. В ходе обыска сотрудники полиции нашли у задержанных порядка 7,5 млн рублей. Ведется расследование.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в российских банках обнаружен новый вирус, помогающий хакерам через Android-смартфоны похищать деньги. Злоумышленники посредством вредоносного ПО могут выводить средства, используя уже установленные пользователем приложения.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:26