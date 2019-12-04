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Игрушки, брендовая одежда: Филипп Киркоров похвастался на видео подарками для дочери Аллы-Виктории

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров недавно устроил громкое празднование дня рождения своей дочери Аллы-Виктории. Певец показал видео с подарками, полученными его наследницей от звездных друзей и знакомых артиста.
Игрушки, брендовая одежда: Филипп Киркоров похвастался на видео подарками для дочери Аллы-Виктории

1 декабря Филипп Киркоров и многие звезды российского шоу-бизнеса отмечали день рождение дочери поп-короля Аллы-Виктории. Празднование проходило в одном из столичных ресторанов, по одной из версий, за него артист заплатил порядка 1 млн рублей. Гулянье выдалось масштабным, ему соответствовали и подарки, полученные наследницей знаменитости. Недавно в Instagram певец опубликовал длинное видео, показывающее, как Алла-Виктория распаковывает презенты.

Кроме самого Филиппа Киркорова и его детей, в кадре присутствует Андрей Малахов, являющийся крестным отцом дочери артиста. Алле-Виктории подарили множество одежды и аксессуаров ведущих мировых брендов: Louis Vuitton, Dolce & Gabbana и многих других. Также наследница поп-короля получила много игрушек, а ее фаворитом стал кукольный домик.

Во время видео дочь и сын Филиппа Киркорова радуются каждому подарку, пританцовывая в кадре. Активное участие в распаковке принимает и Андрей Малахов. Телеведущий признался, что после таких празднований он теперь не знает, что сложнее – разобрать все эти подарки или провести три эфира на телевидении. В любом случае, отметил он, радость детей этого определенно стоит.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:35

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