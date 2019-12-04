Игрушки, брендовая одежда: Филипп Киркоров похвастался на видео подарками для дочери Аллы-Виктории

1 декабря Филипп Киркоров и многие звезды российского шоу-бизнеса отмечали день рождение дочери поп-короля Аллы-Виктории. Празднование проходило в одном из столичных ресторанов, по одной из версий, за него артист заплатил порядка 1 млн рублей. Гулянье выдалось масштабным, ему соответствовали и подарки, полученные наследницей знаменитости. Недавно в Instagram певец опубликовал длинное видео, показывающее, как Алла-Виктория распаковывает презенты.Кроме самого Филиппа Киркорова и его детей, в кадре присутствует Андрей Малахов, являющийся крестным отцом дочери артиста. Алле-Виктории подарили множество одежды и аксессуаров ведущих мировых брендов: Louis Vuitton, Dolce & Gabbana и многих других. Также наследница поп-короля получила много игрушек, а ее фаворитом стал кукольный домик.Во время видео дочь и сын Филиппа Киркорова радуются каждому подарку, пританцовывая в кадре. Активное участие в распаковке принимает и Андрей Малахов. Телеведущий признался, что после таких празднований он теперь не знает, что сложнее – разобрать все эти подарки или провести три эфира на телевидении. В любом случае, отметил он, радость детей этого определенно стоит.