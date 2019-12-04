Писательница Людмила Петрушевская рассказала, что ее сына затравили после участия в шоу "Осторожно, Собчак!"





Людмила Петрушевская отметила, что по-другому стали относится не только к ее сыну, но и к ней. Писательнице писали ее читатели, они сказали, что книги ее выкинули, и теперь у них нет желания быть ее поклонниками. Все произошло из-за интервью, которое дал Федор.По словам Людмилы, ее сын откровенно рассказал о том, что он гей. Мужчина прекрасно осознавал, какая реакция может последовать. Такое признание и правда вызвали в обществе определенный резонанс. Об этом знаменитость написала в личном аккаунте в Facebook.Сама Людмила отметила, что однополые контакты - это личный выбор каждого. А то, что ее книги выбрасывают, так сейчас многие освобождают свои квартиры от лишнего хлама, и, скорее всего, в таких библиотеках тоже были ее произведения.Стоит подчеркнуть, что ранее Ксения Собчак сразу за одним столом собрала шестерых гомосексуалов, а среди них был и Федор Павлов-Андреевич.