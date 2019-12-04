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Эксперты сообщили о негативном воздействии «вегетарианского» молока»

Британская общественная организация Action on Sugar проанализировала влияние сахара на здоровье человека. По результатам исследования установлен негативный эффект от «вегетарианского» молока.

Члены объединения изучали количество сахара, которое вмещается в напитках кофеен. Для оценки брали продукты, в которые добавлялось коровье молоко и растительные аналоги. Кофе с миндальным или рисовым молоком казался слаще. Максимальная порция латте с добавлением «вегетарианского» молока содержала в эквиваленте приблизительно 23 чайных ложки сахара.

Сведения о калорийности растительного продукта сложно найти, а владельцы кофеен для приготовления кофе применяют сладкие альтернативные виды молока. Поэтому в напитках с примесью растительного молока имеется намного больше калорий.

В связи с распространенным мнением о пользе «вегетарианского» молока, все больше людей отдают ему преимущество. 37% опрошенных заметили, что поводом для отказа от традиционного коровьего молока становится забота о здоровье и правильный образ жизни.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 04:00

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