Эксперты сообщили о негативном воздействии «вегетарианского» молока»





Члены объединения изучали количество сахара, которое вмещается в напитках кофеен. Для оценки брали продукты, в которые добавлялось коровье молоко и растительные аналоги. Кофе с миндальным или рисовым молоком казался слаще. Максимальная порция латте с добавлением «вегетарианского» молока содержала в эквиваленте приблизительно 23 чайных ложки сахара.Сведения о калорийности растительного продукта сложно найти, а владельцы кофеен для приготовления кофе применяют сладкие альтернативные виды молока. Поэтому в напитках с примесью растительного молока имеется намного больше калорий.В связи с распространенным мнением о пользе «вегетарианского» молока, все больше людей отдают ему преимущество. 37% опрошенных заметили, что поводом для отказа от традиционного коровьего молока становится забота о здоровье и правильный образ жизни.