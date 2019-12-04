Ученые рассказали, чем полезен подъем в 6 утра





Особенно полезен данный режим для людей, зарабатывающих интеллектуальным трудом. Специалисты отмечают, что такой ранний подъем обеспечивает головному мозгу хорошую работу нейронов, тем самым улучшает память и другую функциональность человека.Эксперты рекомендуют принимать важные решения в первой половине дня. В это время мозг еще не перегружен, и мозговая деятельность особенно активна.