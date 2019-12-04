Ученые рассказали, чем полезен подъем в 6 утра
Согласно исследованию медики выяснили, что пробуждение в 6 утра способствует лучшей работе внутренней системы человека в течение всего дня. В это время в организме обновляются практически все клетки.
Особенно полезен данный режим для людей, зарабатывающих интеллектуальным трудом. Специалисты отмечают, что такой ранний подъем обеспечивает головному мозгу хорошую работу нейронов, тем самым улучшает память и другую функциональность человека.
Эксперты рекомендуют принимать важные решения в первой половине дня. В это время мозг еще не перегружен, и мозговая деятельность особенно активна.
Особенно полезен данный режим для людей, зарабатывающих интеллектуальным трудом. Специалисты отмечают, что такой ранний подъем обеспечивает головному мозгу хорошую работу нейронов, тем самым улучшает память и другую функциональность человека.
Эксперты рекомендуют принимать важные решения в первой половине дня. В это время мозг еще не перегружен, и мозговая деятельность особенно активна.
Наука
Добавил: Глянько Екатерина Сегодня, 06:06