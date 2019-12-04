Компьютер научили помогать врачам, записывая жалобы пациентов за них





Работает нейросеть в режиме реального времени и, как отмечают создатели, освобождает медицинских работников от выполнения лишних задач. Врач в этом случае может не отвлекаться на записи и сконцентрироваться непосредственно на общении с пациентом. Отмечается, что сегодня врачи тратят более 10 минут только на то, чтобы внести в медкарту пациента необходимые записи, а также расписать подробный диагноз с назначениями, стратегией лечения и прогнозом. Чтобы приемы стали более эффективными, и была создана новая нейросеть, понимающая так называемый «медицинский язык».Как отмечают в Amazon, программа может переводить разговор медика с пациентом в текстовый вид, попутно выделяя наиболее важные данные, которые нужны для внесения в медицинскую карту. Сообщается, что изначально использовать возможности этой нейросети будет можно лишь на территории Соединенных Штатов, однако дату официального запуска нового медицинского сервиса в компании не называют.