АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В листьях сибирского растения нашли препарат против костных…
EUR 71.06 USD 64.14
Курс валют на 04.12.2019

Дмитрий Певцов назвал Владимира Познера «врагом России»

Дмитрий Певцов встретил критикой позицию Владимира Познера в отношении прерывания беременности и обозначил его «врагом России». Артист оказался крайне недоволен словами ведущего в поддержку совершения абортов.
Дмитрий Певцов назвал Владимира Познера «врагом России»

Певцов считает, что Познеру плевать на собственное государство. Телеведущий назвал людей, которые выступают с точки зрения криминализации прекращения нежелательной беременности, «мракобесами», а их позицию инициативу попыткой вернуться в Средневековье. Певцов отреагировал на это словами о двойном гражданстве Познера, ввиду чего считает телеведущего равнодушным к ситуации в собственной стране.

«Его отношение, возможно, нельзя описать как ненависть, однако это совершено наплевательская позиция. Чем сложнее станет в России, тем ему станет радостней. Человек совершенно не любит место, в котором живёт. В случае вымирания государства ему станет приятно. Вот позиция за его заявлением. Он враг России», - отметил актёр.

Сам Дмитрий Певцов на протяжении 25 лет живёт в браке с Ольгой Дроздовой. Они познакомились во время участия в съёмках картины «Прогулка по эшафоту». Вместе супруги растят сына Елисея. Предположительно, мальчик пойдёт по пути своих родителей и станет артистом.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Певцов назвал Владимира Познера «врагом…
Специалисты рассказали, как избавиться от болей в шее из-за…
Умерла самая знаменитая в Сети кошка с высунутым языком по кличке Лил…
Ученые рассказали, чем полезен подъем в 6…
В Приангарье медведь-шатун загрыз пенсионера в собственном…
Эксперты сообщили о негативном воздействии «вегетарианского»…
Саша Черно считает, что семейство Рапунцелей обесценило понятия "беременность" и…
Как у «новых русских»: В России представили кнопочный телефон с огромной…
Мужчина в юбке: Для обложки британского Cosmopolitan снялся телеведущий Джонатан Ван…
Ноги Ларисы Гузеевой и грудь Кристины Асмус: СМИ назвали самые обсуждаемые части тел звезд в 2019…
Певица Asti выходит замуж за бизнесмена из…
Бюджетный флагман Samsung Galaxy A91 раскрыт до официального…
Медики испытают метод лечения болезни Альцгеймера при помощи…
В Амазонии обнаружили новый вид деревьев с листьями размером с…
Дженнифер Лопес вышла в свет в свадебном платье сказочной…
Дизайнеры создали экологические кроссовки с возможностью многоразовой…
Медики: Чрезмерное употребление икры может навредить здоровью…
Эвелина Бледанс: Алла Пугачева и Максим Галкин отсутствовали на дне рождения дочери Филиппа…
«Тимати еще долго будет ходить в женихах»: Алёна Водонаева о романе рэпера с…
Исследователи обнаружили на дне Тихого океана опасную…
Михаил Терехин пять часов разговаривал с Ксенией Бородиной после ее ссоры с Курбаном…
У древнеегипетских мумий нашли невидимые…
«С каждым может быть!»: Лев Лещенко заступился за оговорившуюся Ольгу…
«У мальчика уже умный взгляд»: Таисия Повалий рассказала о родившемся…
Беременная звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что ждет…
«Как так можно?»: Анастасию Тарасову раскритиковали за недостаточное внимание к…
Экстрасенс: Жена Гогена Солнцева тяжело…
Звезда "Молодежки" Серафима Низовская отказала ухаживаниям со стороны Владимира…
Звезда проекта "Дом-2" Майя Донцова перестала влезать в платья и практически всю…
Тигран Кеосаян намерен вложить деньги в…
Звезда "Дома-2" Александра Черно решила сделать…
Дочь-трансгендер Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя Шайло на…
Ольга Бузова посоветовала Дмитрию Тарасову заниматься детьми и…
Тони Фергюсон: "Я закончу карьеру Хабиба…
В листьях сибирского растения нашли препарат против костных…
Участница "Дом-2" Настя Голд запрещает Илье Яббарову общаться с сыном и…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель призналась, что общается с экс-участником…
Apple назвала лучшие игры 2019 года для своих…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева встретит Новый год без…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель выбыла из конкурса "Человек…
Просмотреть все новости