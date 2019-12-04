Дмитрий Певцов назвал Владимира Познера «врагом России»
Дмитрий Певцов встретил критикой позицию Владимира Познера в отношении прерывания беременности и обозначил его «врагом России». Артист оказался крайне недоволен словами ведущего в поддержку совершения абортов.
Певцов считает, что Познеру плевать на собственное государство. Телеведущий назвал людей, которые выступают с точки зрения криминализации прекращения нежелательной беременности, «мракобесами», а их позицию инициативу попыткой вернуться в Средневековье. Певцов отреагировал на это словами о двойном гражданстве Познера, ввиду чего считает телеведущего равнодушным к ситуации в собственной стране.
«Его отношение, возможно, нельзя описать как ненависть, однако это совершено наплевательская позиция. Чем сложнее станет в России, тем ему станет радостней. Человек совершенно не любит место, в котором живёт. В случае вымирания государства ему станет приятно. Вот позиция за его заявлением. Он враг России», - отметил актёр.
Сам Дмитрий Певцов на протяжении 25 лет живёт в браке с Ольгой Дроздовой. Они познакомились во время участия в съёмках картины «Прогулка по эшафоту». Вместе супруги растят сына Елисея. Предположительно, мальчик пойдёт по пути своих родителей и станет артистом.
Певцов считает, что Познеру плевать на собственное государство. Телеведущий назвал людей, которые выступают с точки зрения криминализации прекращения нежелательной беременности, «мракобесами», а их позицию инициативу попыткой вернуться в Средневековье. Певцов отреагировал на это словами о двойном гражданстве Познера, ввиду чего считает телеведущего равнодушным к ситуации в собственной стране.
«Его отношение, возможно, нельзя описать как ненависть, однако это совершено наплевательская позиция. Чем сложнее станет в России, тем ему станет радостней. Человек совершенно не любит место, в котором живёт. В случае вымирания государства ему станет приятно. Вот позиция за его заявлением. Он враг России», - отметил актёр.
Сам Дмитрий Певцов на протяжении 25 лет живёт в браке с Ольгой Дроздовой. Они познакомились во время участия в съёмках картины «Прогулка по эшафоту». Вместе супруги растят сына Елисея. Предположительно, мальчик пойдёт по пути своих родителей и станет артистом.