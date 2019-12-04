Дмитрий Певцов назвал Владимира Познера «врагом России»

Певцов считает, что Познеру плевать на собственное государство. Телеведущий назвал людей, которые выступают с точки зрения криминализации прекращения нежелательной беременности, «мракобесами», а их позицию инициативу попыткой вернуться в Средневековье. Певцов отреагировал на это словами о двойном гражданстве Познера, ввиду чего считает телеведущего равнодушным к ситуации в собственной стране., - отметил актёр.Сам Дмитрий Певцов на протяжении 25 лет живёт в браке с Ольгой Дроздовой. Они познакомились во время участия в съёмках картины «Прогулка по эшафоту». Вместе супруги растят сына Елисея. Предположительно, мальчик пойдёт по пути своих родителей и станет артистом.