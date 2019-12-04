АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В листьях сибирского растения нашли препарат против костных…
EUR 71.06 USD 64.14
Курс валют на 04.12.2019

Саша Черно считает, что семейство Рапунцелей обесценило понятия "беременность" и "материнство"

Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась, что к ней относятся без должного внимания и уважения, хотя на данный момент она беременна, и ее нужно холить и лелеять. Во всех бедах жена Иосифа Оганесяна винит Алену и Ольгу Рапунцелей, якобы это они подорвали отношение проектантов к тем, кто находится в положении.
Саша Черно считает, что семейство Рапунцелей обесценило понятия "беременность" и "материнство"

Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась, что коллеги по реалити-шоу относятся к ней совсем не так, как ей того хотелось бы. Раньше, отметила жена Иосифа Оганесяна, беременным делали на проекте поблажки, а после того, как Ольга Рапунцель, будучи в положении, ссорилась со всем коллективом, а Алена Савкина всем указывала, что им самим стоит сначала выносить детей, а уже потом указывать другим, что делать, к беременным стали относиться неуважительно. Как выразилась Черно, теперь ее ругают безбожно и поливают грязью не только коллеги, но и поклонники, а все из-за "брендов".

Тем не менее, многие фанаты уверены, что, возможно, Саша Черно сама виновата в таком к себе отношении, ведь звезда не раз обижала коллектив и грубила всем, несмотря на то, в положении девушки или нет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Черно считает, что семейство Рапунцелей обесценило понятия "беременность" и…
Как у «новых русских»: В России представили кнопочный телефон с огромной…
Мужчина в юбке: Для обложки британского Cosmopolitan снялся телеведущий Джонатан Ван…
Ноги Ларисы Гузеевой и грудь Кристины Асмус: СМИ назвали самые обсуждаемые части тел звезд в 2019…
Певица Asti выходит замуж за бизнесмена из…
Бюджетный флагман Samsung Galaxy A91 раскрыт до официального…
Медики испытают метод лечения болезни Альцгеймера при помощи…
В Амазонии обнаружили новый вид деревьев с листьями размером с…
Дженнифер Лопес вышла в свет в свадебном платье сказочной…
Дизайнеры создали экологические кроссовки с возможностью многоразовой…
Медики: Чрезмерное употребление икры может навредить здоровью…
Эвелина Бледанс: Алла Пугачева и Максим Галкин отсутствовали на дне рождения дочери Филиппа…
«Тимати еще долго будет ходить в женихах»: Алёна Водонаева о романе рэпера с…
Исследователи обнаружили на дне Тихого океана опасную…
Михаил Терехин пять часов разговаривал с Ксенией Бородиной после ее ссоры с Курбаном…
У древнеегипетских мумий нашли невидимые…
«С каждым может быть!»: Лев Лещенко заступился за оговорившуюся Ольгу…
«У мальчика уже умный взгляд»: Таисия Повалий рассказала о родившемся…
Беременная звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что ждет…
«Как так можно?»: Анастасию Тарасову раскритиковали за недостаточное внимание к…
Экстрасенс: Жена Гогена Солнцева тяжело…
Звезда "Молодежки" Серафима Низовская отказала ухаживаниям со стороны Владимира…
Звезда проекта "Дом-2" Майя Донцова перестала влезать в платья и практически всю…
Тигран Кеосаян намерен вложить деньги в…
Звезда "Дома-2" Александра Черно решила сделать…
Дочь-трансгендер Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя Шайло на…
Ольга Бузова посоветовала Дмитрию Тарасову заниматься детьми и…
Тони Фергюсон: "Я закончу карьеру Хабиба…
В листьях сибирского растения нашли препарат против костных…
Участница "Дом-2" Настя Голд запрещает Илье Яббарову общаться с сыном и…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель призналась, что общается с экс-участником…
Apple назвала лучшие игры 2019 года для своих…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева встретит Новый год без…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель выбыла из конкурса "Человек…
Участница "Дома-2" Виктория Цатурян показала своего…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров с юмором раскритиковал Анастасию Голд на Лобном…
«Естественная красота»: Ирина Пегова появилась на публике без…
Убил спящими: Житель Татарстана жестоко расправился со своей…
Ученые выявили рецептор мозга, способствующий снижению…
Иосиф Оганесян рассказал, что Марина Африкантова может скоро покинуть…
Просмотреть все новости