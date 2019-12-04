Саша Черно считает, что семейство Рапунцелей обесценило понятия "беременность" и "материнство"
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась, что к ней относятся без должного внимания и уважения, хотя на данный момент она беременна, и ее нужно холить и лелеять. Во всех бедах жена Иосифа Оганесяна винит Алену и Ольгу Рапунцелей, якобы это они подорвали отношение проектантов к тем, кто находится в положении.
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась, что коллеги по реалити-шоу относятся к ней совсем не так, как ей того хотелось бы. Раньше, отметила жена Иосифа Оганесяна, беременным делали на проекте поблажки, а после того, как Ольга Рапунцель, будучи в положении, ссорилась со всем коллективом, а Алена Савкина всем указывала, что им самим стоит сначала выносить детей, а уже потом указывать другим, что делать, к беременным стали относиться неуважительно. Как выразилась Черно, теперь ее ругают безбожно и поливают грязью не только коллеги, но и поклонники, а все из-за "брендов".
Тем не менее, многие фанаты уверены, что, возможно, Саша Черно сама виновата в таком к себе отношении, ведь звезда не раз обижала коллектив и грубила всем, несмотря на то, в положении девушки или нет.
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась, что коллеги по реалити-шоу относятся к ней совсем не так, как ей того хотелось бы. Раньше, отметила жена Иосифа Оганесяна, беременным делали на проекте поблажки, а после того, как Ольга Рапунцель, будучи в положении, ссорилась со всем коллективом, а Алена Савкина всем указывала, что им самим стоит сначала выносить детей, а уже потом указывать другим, что делать, к беременным стали относиться неуважительно. Как выразилась Черно, теперь ее ругают безбожно и поливают грязью не только коллеги, но и поклонники, а все из-за "брендов".
Тем не менее, многие фанаты уверены, что, возможно, Саша Черно сама виновата в таком к себе отношении, ведь звезда не раз обижала коллектив и грубила всем, несмотря на то, в положении девушки или нет.