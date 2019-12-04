Ноги Ларисы Гузеевой и грудь Кристины Асмус: СМИ назвали самые обсуждаемые части тел звезд в 2019 году
В нынешнем году огромное количество звезд российского шоу-бизнеса становились объектом для обсуждений в прессе и обществе. При этом, существуют некоторые из них, кому «досталось» больше всего внимания. Портал «7Дней» опубликовал список частей тел знаменитостей, о которых в 2019 году говорили больше всего.
Так, в числе самых обсуждаемых звезд оказалось имя актрисы Кристины Асмус. Бурная дискуссия возникла после выхода на экраны фильма «Текст», в рамках которого актриса и ее партнер по съемочной площадке Иван Янковский снялись в весьма откровенной постельной сцене. На супругу известного комика Гарика Харламова публика выплеснула все свое недовольство, предъявив ей тонны претензий за демонстрацию обнаженной груди и назвав подобное «искусство» недопустимым. Досталось и самому юмористу, которого в социальных сетях до сих пор донимают хейтеры с вопросами о том, как он относится к произошедшему.
В числе обсуждаемых «звездных» частей тел оказались и ноги знаменитой телеведущей Ларисы Гузеевой. Но в этот раз обсуждение носило комплиментарный характер, поскольку многие поклонники удивлялись тому, насколько звезде удалось похудеть в нынешнем году.
Широкая дискуссия затронула также коленки продюсера Яны Рудковской, которые в нынешнем году буквально не давали покоя критикам супруги Евгения Плющенко. Как только не называли эту часть тела известного музыкального продюсера, приводить эти эпитеты нет смысла – уж слишком они «непарламентские».
Из числа знаменитостей, кого обсуждали не по частям, а целиком, выделяется бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова. Поклонники обеспокоены тем, что модель стремительно худеет, а ее фотографии в купальниках все чаще доводят фанатов до паники. Многие говорят, Шишкова стала не просто худой или стройной, а находится фактически на грани истощения.
Так, в числе самых обсуждаемых звезд оказалось имя актрисы Кристины Асмус. Бурная дискуссия возникла после выхода на экраны фильма «Текст», в рамках которого актриса и ее партнер по съемочной площадке Иван Янковский снялись в весьма откровенной постельной сцене. На супругу известного комика Гарика Харламова публика выплеснула все свое недовольство, предъявив ей тонны претензий за демонстрацию обнаженной груди и назвав подобное «искусство» недопустимым. Досталось и самому юмористу, которого в социальных сетях до сих пор донимают хейтеры с вопросами о том, как он относится к произошедшему.
В числе обсуждаемых «звездных» частей тел оказались и ноги знаменитой телеведущей Ларисы Гузеевой. Но в этот раз обсуждение носило комплиментарный характер, поскольку многие поклонники удивлялись тому, насколько звезде удалось похудеть в нынешнем году.
Широкая дискуссия затронула также коленки продюсера Яны Рудковской, которые в нынешнем году буквально не давали покоя критикам супруги Евгения Плющенко. Как только не называли эту часть тела известного музыкального продюсера, приводить эти эпитеты нет смысла – уж слишком они «непарламентские».
Из числа знаменитостей, кого обсуждали не по частям, а целиком, выделяется бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова. Поклонники обеспокоены тем, что модель стремительно худеет, а ее фотографии в купальниках все чаще доводят фанатов до паники. Многие говорят, Шишкова стала не просто худой или стройной, а находится фактически на грани истощения.