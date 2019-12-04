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Мужчина в юбке: Для обложки британского Cosmopolitan снялся телеведущий Джонатан Ван Несс

Впервые за 35 лет появилась мужская обложка для британского Cosmopolitan. Парикмахер, телеведущий, организатор подкаста ««Как любить с Джонатаном Ван Нессом», звезда американского шоу Queer Eye от Netflix Джонатан Ван Несс стал лицом выпуска этого журнала за январь 2020 года.
Мужчина в юбке: Для обложки британского Cosmopolitan снялся телеведущий Джонатан Ван Несс

Для данного модного издания на обложку первый раз из мужчин снялся экстравагантный, андрогенный музыкант нетрадиционной ориентации Бой Джордж. Сейчас же героем журнала стал участник шоу "Натурал глазами гея", которое удостоилось премии "Эмми" в 2018 году. Мужчина не отождествляет себя с каким-то из полов, что показано и на самом кавере, где его образ состоит из женственного нежного платья и спортивных носков с кроссовками от Nike. Дополняет нестандартную идею совмещения гендеров длинные локоны и густая борода.

Также лицами неженской групповой обложкой для британской версии журнала в 2012 году стала группа One Direction. Новый же январский номер Cosmopolitan UK появится на прилавках магазинов уже 5 декабря.

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Добавил: Глянько Екатерина Сегодня, 01:06

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