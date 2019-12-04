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Как у «новых русских»: В России представили кнопочный телефон с огромной антенной

Российская компания «Новая Линия», которая стояла у истоков создания бренда электроники BQ, официально объявила запуск в России новой марки мобильных телефонов под названием Strike. В рамках этого заявления компания даже представила первое устройство, которое выглядит как огромный телефон с не менее крупной антенной.
Как у «новых русских»: В России представили кнопочный телефон с огромной антенной

Сообщается, что под новым брендом будут выпускаться максимально простые, удобные и доступные для использования кнопочные аппараты ультрабюджетного сегмента. В ассортимент войдут как самые простые устройства для старшего поколения с крупноразмерными клавишами, так и гаджеты со стандартным дизайном, усиленными динамиками мощными аккумуляторами и прочим. Ценники на эти устройства будут находится в диапазоне 900-2700 рублей. А вот в категории моделей с оригиниальным дизайном больше всего выделяется телефон под названием Strike F10. Устройство стоит 2 290 рублей и внешне очень напоминает ретро-телефон, словно выпущенный еще в девяностых годах прошлого столетия. Как отмечают представители компании, устройство получило довольно громкий динамик, мощный фонарик, поддерживает работу сразу трех СИМ-карт, а также может работать как портативная батарея.

Strike F10 оснастили 1,77-дюймовым дисплеем и АКБ емкостью 3600 мАч. Но самая важная особенность, это именно внешность устройства, которое очень напоминает те самые первые телефоны, которые были символом достатка на закате минувшего века. Такие аппараты, к примеру, первыми появились у так называемых «новых русских», а простым гражданам были недоступны из-за очень высокой цены.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 02:05

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