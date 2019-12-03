«Тимати еще долго будет ходить в женихах»: Алёна Водонаева о романе рэпера с Решетовой





Сейчас самая популярная и широко обсуждаемая тема в мире российского шоу-бизнеса – это личная жизнь Анастасии и Тимати. У них недавно родился мальчик, которого назвали Ратмир. И теперь многих интересует, когда же состоится свадьба звёздной пары. По мнению Алёны Водонаевой, для рэпера рождение ребёнка – не повод для брака. Она считает, что Тимати не будет повторять за Канье Уэстом, женившимся после рождения ребёнка, а ещё долгое время будет ходить в женихах.Также телеведущая говорит, что испытывает уважение к звёздному папаше за его тёплое и трепетное отношение к своим девушкам. Своей бывшей возлюбленной Алёне Шишковой Тимати подарил дорогой внедорожник за рождение дочери, а Настя Решетова уже оформила предзаказ на автомобиль от известного конструктора Илона Маска стоимостью в 70 тысяч долларов. И практически никто не сомневается, что эта машина является подарком от рэпера за рождение сына.