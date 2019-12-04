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Певица Asti выходит замуж за бизнесмена из Москвы

Певица Анна Дзюба из коллектива Artik & Asti готовится к браку с бизнесменом из Москвы. В интернете распространили информацию о том, что её мужем станет Станислав Юркин.
Певица Asti выходит замуж за бизнесмена из Москвы

Певица поддерживает отношения с бизнесменом возрастом 40 лет свыше 6 месяцев. Торжественное мероприятие запланировали на 2020 год. Почти сразу после первого знакомства вокалистка стала появляться на публике в компании возлюбленного. Многие уверены в стремительности развития романа пары.

Для Анны Дзюбы это станет первым замужеством. Предприниматель Станислав Юркин ранее состоял в браке, после которого воспитывает дочь.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 00:06

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