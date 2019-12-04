Певица Asti выходит замуж за бизнесмена из Москвы





Певица поддерживает отношения с бизнесменом возрастом 40 лет свыше 6 месяцев. Торжественное мероприятие запланировали на 2020 год. Почти сразу после первого знакомства вокалистка стала появляться на публике в компании возлюбленного. Многие уверены в стремительности развития романа пары.Для Анны Дзюбы это станет первым замужеством. Предприниматель Станислав Юркин ранее состоял в браке, после которого воспитывает дочь.