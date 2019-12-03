Бюджетный флагман Samsung Galaxy A91 раскрыт до официального анонса
В Сети появились первые подробные изображения очередной новинки от южнокорейской компании Samsung. Как оказалось, инсайдеры раскрыли внешность пока не представленного бюджетного флагмана Galaxy A91.
Примечательно, что изображения были опубликованы известным в сети инсайдером, который нередко дает достоверную информацию о новинках в мире потребительской электроники. На представленной картинке изображена модель Samsung Galaxy A91, которая на некоторых рынках будет позиционироваться как удешевленный флагман Galaxy S10 Lite. Производитель якобы предложил устройство с флагманскими характеристиками, но несколько упрощенными камерами и дисплеем, что позволило снизить цену. Новинка получит принципиально новый дизайн с безрамочным экраном, в верхний угол которого «врезана» фронтальная камера, а вот блок основных камер получился довольно массивным, что нетипично для смартфонов бренда.
Оснащается гаджет 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем и работает под управлением топового SoC Snapdragon 855. Пользователю доступны 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Емкость встроенного аккумулятора составит 4500 мАч. Не исключено, что новинка будет официально представлена уже 12 декабря – в день, когда Samsung планирует провести презентацию новых моделей линейки Galaxy А следующего модельного года.
Примечательно, что изображения были опубликованы известным в сети инсайдером, который нередко дает достоверную информацию о новинках в мире потребительской электроники. На представленной картинке изображена модель Samsung Galaxy A91, которая на некоторых рынках будет позиционироваться как удешевленный флагман Galaxy S10 Lite. Производитель якобы предложил устройство с флагманскими характеристиками, но несколько упрощенными камерами и дисплеем, что позволило снизить цену. Новинка получит принципиально новый дизайн с безрамочным экраном, в верхний угол которого «врезана» фронтальная камера, а вот блок основных камер получился довольно массивным, что нетипично для смартфонов бренда.
Оснащается гаджет 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем и работает под управлением топового SoC Snapdragon 855. Пользователю доступны 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Емкость встроенного аккумулятора составит 4500 мАч. Не исключено, что новинка будет официально представлена уже 12 декабря – в день, когда Samsung планирует провести презентацию новых моделей линейки Galaxy А следующего модельного года.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Вчера, 23:31