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Бюджетный флагман Samsung Galaxy A91 раскрыт до официального анонса

В Сети появились первые подробные изображения очередной новинки от южнокорейской компании Samsung. Как оказалось, инсайдеры раскрыли внешность пока не представленного бюджетного флагмана Galaxy A91.
Бюджетный флагман Samsung Galaxy A91 раскрыт до официального анонса

Примечательно, что изображения были опубликованы известным в сети инсайдером, который нередко дает достоверную информацию о новинках в мире потребительской электроники. На представленной картинке изображена модель Samsung Galaxy A91, которая на некоторых рынках будет позиционироваться как удешевленный флагман Galaxy S10 Lite. Производитель якобы предложил устройство с флагманскими характеристиками, но несколько упрощенными камерами и дисплеем, что позволило снизить цену. Новинка получит принципиально новый дизайн с безрамочным экраном, в верхний угол которого «врезана» фронтальная камера, а вот блок основных камер получился довольно массивным, что нетипично для смартфонов бренда.

Оснащается гаджет 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем и работает под управлением топового SoC Snapdragon 855. Пользователю доступны 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Емкость встроенного аккумулятора составит 4500 мАч. Не исключено, что новинка будет официально представлена уже 12 декабря – в день, когда Samsung планирует провести презентацию новых моделей линейки Galaxy А следующего модельного года.

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Добавил: Пономарев Виталий Вчера, 23:31

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